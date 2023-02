Trugoy du groupe De La Soul est mort à l'âge de 54 ans

La revue spécialisée AllHipHop était la première à publier l'information, confirmée par la suite par Rolling Stone et Pitchfork. La raison du décès reste pour l'heure inconnue. Ces dernières années, Trugoy avait parlé publiquement de ses problèmes d'insuffisance cardiaque et avait confié que ceux-ci l'avaient empêché de partir en tournée avec les autres membres du trio Posdnuos et Maseo. Le groupe hip hop, précurseur dans son genre, s'est formé en 1988 à Amityville sur l'île de Long Island. Ils sont connus pour leur sampling éclectique, leur usage de jeux de mots et surtout pour leur influence au sein de la scène alternative hip hop, notamment sur l'essor du jazz rap. Le trio, acquis à la scène rap East Coast des Etats-Unis, cultivait une image positive et légère, contrairement au style gangsta rap à l'oeuvre de l'autre côté du pays, sur la West Coast. Ce n'est que récemment que De La Soul a commencé à sortir ses morceaux emblématiques sur les plateformes de streaming, après un long chemin de croix de plusieurs décennies autour des droits de leurs samples. Les six premiers albums du groupe, datant de 1989 à 2001, ont longtemps été inaccessibles sur les plateformes car leur label Tommy Boy ne s'était pas adonnée à l'énorme tâche légale qu'est de s'assurer que les morceaux dans les samples avaient le droit d'être utilisés. La nouvelle de la mort de Trugoy a fait réagir l'industrie, dont le ponte MC Big Daddy Kane: "C'était un honneur de partager tant de scènes avec toi". (Belga)