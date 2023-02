Un p'tit goût de printemps avant l'heure

Lundi après-midi, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages ou un peu de brume présents par endroits. Les maxima se situeront entre 6 et 12 degrés sous un vent faible de secteur sud­-est. Mardi, la journée débutera avec des températures proches de 0 degré et éventuellement un peu de grisaille matinale locale, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, le soleil s'imposera partout et les maxima se situeront entre 9 et 12 degrés. Mercredi, le temps sera assez ensoleillé avec tout de même pas mal de voiles d'altitude. Il fera assez doux avec des maxima de 9 à 14 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud­-est tournant vers le sud­ sud­-ouest. À partir de jeudi, le temps se gâtera et devrait amorcer le retour de la pluie. (Belga)