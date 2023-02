Augmentation du prix de l'eau à Bruxelles: les Engagés veulent une réforme en profondeur

Brugel vient d'accepter l'augmentation du prix de l'eau de 15% demandée par Vivaqua tout en confirmant que Vivaqua est dans une mauvaise posture financière, avec un déficit d'un milliard d'euros, des problèmes informatiques qui s'éternisent et des investissements colossaux qui doivent encore et toujours être réalisés. "Même avec l'augmentation du prix de l'eau actée ce jour, une réelle épée de Damoclès plane au-dessus de la tête des Bruxellois. Pour Les Engagés, il faut repenser totalement l'organisation et la structure de coûts du secteur de l'eau à Bruxelles", a indiqué Christophe De Beukelaer à l'agence Belga, disant prendre acte de l'augmentation du prix de l'eau fixée par une méthode de calcul prévue dans l'ordonnance eau. Les Engagés demandent de nommer un représentant régional au sein des organes de gestion afin d'avoir un accès direct à l'information et participer à la décision; l'audition du ministre Maron et de la CEO de Vivaqua au parlement bruxellois sur la situation à court terme et à moyen terme de Vivaqua. Ils veulent aussi restructurer le secteur en régionalisant Vivaqua à moyen terme afin que la Région assume pleinement sa compétence à la place des communes, fusionner Vivaqua et Hydria à moyen terme et explorer les synergies avec les acteurs de l'eau wallons et flamands (laboratoire commun, achats groupés, accords sur des volumes d'eau à fournir, captages en commun, etc). (Belga)