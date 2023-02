Avec sa garde rapprochée, Tadej Pogacar fait figure de grand favori du Tour d'Andalousie

Si la démonstration de force de Pogacar sur les routes en terre, lundi, a fait forte impression, d'autres coureurs ont une carte à jouer en Andalousie. Bahrain-Victorious a envoyé Mikel Landa, Damiano Caruso et Jack Haig, lesquels rencontreront la concurrence de Movistar avec Enric Mas et Ruben Guerreiro, récent vainqueur du Tour d'Arabie saoudite, mais aussi de Carlos Rodriguez et Tao Geoghegan Hart pour INEOS Grenadiers. Egan Bernal a déclaré forfait en raison de problèmes au genou. À ses côtés, Tadej Pogacar pourra compter sur le soutien de George Bennett, Rafal Majka et Tim Wellens dans une course où les sprinteurs n'auront que très peu voix au chapitre. La première journée verra les cols s'enchaîner, avant trois étapes au profil fort accidenté et une cinquième et dernière étape qui semble elle aussi réservée plutôt aux puncheurs qu'aux sprinteurs. Quatre équipes belges seront au départ: Alpecin-Deceuninck avec Dries De Bondt, Team Flanders-Baloise, Lotto Dstny avec Brent Van Moer et Intermarché-Circus-Wanty, qui connaît un excellent début de saison. Sur la liste des participants, vingt-et-un coureurs belges figurent parmi le peloton provisoire. S'y retrouvent le puncheur Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), qui devrait trouver terrain à sa mesure, ainsi que son coéquipier Sep Vanmarcke et Tim Wellens donc, qui sera au service de Tadej Pogacar. (Belga)