Ballon d'observation chinois abattu aux USA - Les Etats-Unis ont récupéré d'importantes parties de capteurs du ballon chinois abattu

"Les équipes ont été en mesure de récupérer d'importants débris sur le site, y compris tous les capteurs prioritaires et les pièces électroniques identifiées ainsi que de grandes parties de la structure", a déclaré le Commandement nord-américain dans un communiqué. Pour Washington, il ne fait pas de doute qu'il s'agissait d'un ballon espion chinois, entré sur le territoire américain depuis plusieurs jours avant d'être abattu. Pékin de son côté a assuré qu'il s'agissait d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques. Ce ballon a été abattu le 4 février par un avion de chasse F-22 au large de la Caroline du Sud et des équipes ont aussitôt été déployées au large pour récupérer les débris en mer. Les avions de chasse américains ont depuis abattu trois mystérieux objets volants, un au-dessus de l'Alaska (nord-ouest), un autre au-dessus du Yukon dans le nord-ouest canadien et le troisième au-dessus du lac Huron, dans le nord des Etats-Unis. (Belga)