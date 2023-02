BENE-League - Les Lions reprennent la seconde place au général après leur victoire face à Aalsmeer

Dans un début de partie peu emballant tant les fautes techniques, pertes de balles et ratés en zone de conclusion étaient légions, ce sont les visiteurs qui ont gardé une avance d'un but jusqu'à la 8e minute. Les attaques sont restées muettes pendant cinq longues minutes ensuite avant que l'équipe locale ne revienne au score (7-7) pour s'envoler littéralement à 13-8 aux deux tiers de la première période et s'éteindre à nouveau permettant aux visiteurs de revenir à 16-14 à la pause. Durant les dix premières minutes de la seconde période, les Lions vont infliger un 8-1 à Aalsmeer pour mener 24-15. Dès l'entame du dernier quart d'heure, les joueurs locaux se conteront de gérer l'avantage et être moins vigilants en défense, ce qui permettra aux visiteurs de revenir quelque peu au score et au gardien local Jens Dijkstra de réussir quelques arrêts de haut vol. Les Kembit Lions s'imposent 33-27, une victoire forgée en début de la seconde période grâce à un jeu fluide, rapide et une défense serrée. Avec 31 points les Lions reprennent la seconde place au général toujours dominé par Achilles Bocholt 36 points, Aalsmeer repasse à la troisième place avec 30 points. Toutes les équipes comptent 20 rencontres. Samedi, l'avant-dernière journée de la phase classique propose une double confrontation belgo-néerlandaise opposant Visé aux Lions et le Sporting Pelt à Aalsmeer qui risque d'être déterminante pour l'attribution du quatrième et dernier siège pour le Final 4. (Belga)