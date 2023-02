Des militants écologistes bloquent un pont à Londres, des arrestations

Des partisans du groupe Animal Rebellion ont allumé des fusées de détresse en s'attablant avec des flutes à champagne sur le pont de Westminster, dans le centre de Londres. L'un des manifestants était affublé d'un masque à l'effigie du Premier ministre Rishi Sunak. D'autres se sont assis sur la chaussée munis de banderoles. Cette démonstration était destinée à dénoncer les subventions gouvernementales pour la production animale et piscicole. "Où est l'amour dans un système alimentaire qui contribue à la destruction du climat et à l'effondrement écologique ?", s'est interrogé Animal Rebellion sur Twitter, plaidant pour un "avenir basé sur les plantes". La police a quant à elle annoncé l'arrestation de cinq militants pour le blocage de la circulation et d'une sixième personne pour l'agression d'un manifestant. Animal Rebellion a posté une vidéo montrant plusieurs hommes dégageant sans ménagement les manifestants, les tirant au sol sous le regard de la foule et au son des klaxons d'automobilistes. Leur manifestation est intervenue peu avant que des militants du groupe Just Stop Oil, connus pour leurs actions spectaculaires, fassent une déclaration aux abords de Downing Street avertissant d'une "escalade" à partir du mois d'avril, à moins que Rishi Sunak n'accède à leur revendication de stopper tout nouveau projet lié aux énergies fossiles. De son côté, Extinction Rebellion a revendiqué le blocage de l'accès à un terminal dédié à l'aviation privée à l'aéroport londonien de Luton mardi matin. (Belga)