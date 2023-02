Fin de parcours, après prolongation, pour Antibes et Daniel Goethals en Coupe de France

Les Sharks, entraînés par Daniel Goethals, se sont inclinés 85 à 89 face aux Dijonnais après avoir tenu la distance dans le temps réglementaire (77-77). Antibes avait réussi l'exploit au tour précédent d'éliminer le Paris Basketball, pensionnaire de l'élite aussi, 95 à 84. Ancien international chez les Belgian Lions puis entraîneur de Willebroek et de Mons, Goethals, 53 ans, est arrivé à Antibes début 2021 et a prolongé jusqu'en 2025 à l'issue de la saison dernière. Le club azuréen, 6e de la saison régulière, avait ensuite été battu en finale d'accession pour la D1. Après 20 journées en Pro B cette saison, les Sharks affichent un bilan de 12 victoires et 8 défaites et pointent à la 7e place. (Belga)