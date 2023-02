Hockey Pro League - L'Irlande remplace l'Afrique du Sud pour la prochaine saison chez les messieurs

La fédération sud-africaine de hockey a décidé de ne pas participer à la prochaine édition, écrit la FIH alors que les Sud-Africains avaient été promus grâce à leur victoire en Coupe des Nations disputée chez elles à Potchefstroom l'an dernier devant l'Irlande précisément, qui va prendre sa place. La saison 2023/2024 de Pro League est la première à appliquer un système de montées et descentes. Les vainqueurs de la Coupe des Nations 2022 (l'Afrique du Sud, mais remplacée par l'Irlande donc, et l'Inde chez les dames) sont promus. Ces deux montants prendront la place des deux relégués à l'issue de la présente saison. Chez les messieurs, la Belgique, vice-championne du monde, est 6e sur 9 avec 6 points en 4 rencontres. La Nouvelle-Zélande ferme la marche avec 2 points en 4 matches. La 9e équipe, l'Australie n'a pas encore joué. Le prochain match des Red Lions est prévu le 26 mai à Londres où le lendemain les Red Panthers affronteront la Chine. Chez les dames, les Belges sont 5es avec 5 pts (4 matches). La Grande-Bretagne est toujours bredouille après 4 matches. Les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande n'ont pas encore joué. (Belga)