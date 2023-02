ITF Altenkirchen - Magali Kempen avance en double à ITF d'Altenkirchen

En quarts de finale, Kempen et Knoll joueront soit contre la Roumaine Jaqueline Cristian et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, soit contre la Russe Alena Fomina-Klotz et l'Allemande Julia Lohoff. Greet Minnen et Yanina Wickmayer sont également engagées en double. Elles affronteront plus tard dans la journée les Allemandes Julia Middendorf et Joelle Steur. Kempen (WTA 198) joue aussi en simple, où elle affrontera l'Allemande Kathleen Kanev (WTA 445) au premier tour. (Belga)