Joeri Hapers et Chloé Crabbé champions de Belgique de squash

Joeri Hapers, 32 ans, a battu en finale le jeune Brugeois de 20 ans Thimi Christiaens (PSA 325), 3 sets à 1 et décroche son troisième titre national. L'Anversois est 124e mondial. Chez les dames, en l'absence des ténors de la discipline, les soeurs Nele et Tine Gilis, Chloé Crabbé (PSA 315) a écarté en finale la Brugeoise Marie Van Riet (PSA 214), 19 ans, 3 sets à 1. La jeune Bruxelloise de 17 ans conserve sa couronne et s'offre un deuxième titre de championne de Belgique. (Belga)