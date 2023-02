Jupiler Pro League - Le sursis pour Kostas Laifis

Le parquet de l'Union belge de football avait proposé lundi un match de suspension et une amende de 1.000 euros, ce que n'ont pas accepté le Standard et son défenseur. Le Conseil disciplinaire n'a suivi que partiellement le parquet appliquant le sursis. Le joueur grec a été expulsé à la 83e pour avoir déséquilibré le Courtraisien Faiz Selemani en tirant sur son maillot, l'empêchant de frapper correctement au but. Après l'intervention de la VAR, l'arbitre Lothar D'Hondt l'a exclu et a accordé aux Kerels un penalty transformé par Selemani (84e, 0-2). (Belga)