Kirsten Flipkens éliminée d'emblée en double WTA Doha

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 33 en double) et sa partenaire Laura Siegemund (WTA 24 en double) ont été éliminées au premier tour du double du tournoi de tennis WTA 500 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 780.637 dollars, mardi, au Qatar. La paire belgo-allemande s'est inclinée 6-4, 3-6, 10/7 face aux Japonaises Shuko Aoyama (WTA 19 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 42 en double). La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.