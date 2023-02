Les États-Unis, le Canada et le Mexique automatiquement qualifiés en tant qu'organisateurs

Il s'agira de la première édition de la Coupe du monde à laquelle 48 pays participeront. Ainsi, puisque trois des six billets attribués à la zone CONCACAF ont déjà été distribués, il reste trois places à disputer entre les équipes de la confédération. Celles-ci se joueront par le biais des qualifications habituelles. La répartition des quarante-deux autres places avait déjà été décidée. L'Europe aura seize représentants, l'Asie huit, l'Afrique neuf, l'Amérique du Sud six et l'Océanie un. Les deux dernières places reviendront aux vainqueurs des barrages intercontinentaux, qui ne comprennent pas d'équipes européennes. (Belga)