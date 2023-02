Ligue des Champions de tennis de table - Saarbrücken et Cedric Nuytinck gagnent leur demi-finale aller

Même si Cedric Nuytinck, 99e mondial, s'est incliné dans son match contre l'Allemand Steffen Mengel (WTT 142), son compatriote Patrick Franziska, 13e joueur du monde, a remporté ses deux simples contre l'Autrichien Daniel Habesohn (WTT 63) et le Roumain Ovidiu Ionescu (WTT 84). Le Slovène Darko Jorgic, 9e mondial, a apporté un point également à Saarbrücken en battant Ionescu aussi. Le match retour aura lieu dimanche à Saarbrücken. L'autre demi-finale oppose deux autres clubs allemands, le TTC Neu-Ulm et le Borussia Dusseldorf jeudi et dimanche. Les clubs allemands dominent la Ligue des champions, après l'exclusion des clubs russes d'Orenbourg et de Ekaterinbourg à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Belga)