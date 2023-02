Médecins Sans Frontières vient en aide à 48 migrants en Méditerranée

Pendant ce temps, les autorités italiennes ont désigné la ville d'Ancône, sur la côte adriatique, comme lieu d'accostage, a indiqué Médecins Sans Frontières. L'équipage a critiqué le fait d'être réaffecté à un endroit éloigné de sa situation actuelle. Il s'attend à ce que la traversée prenne cinq jours. Fin janvier, MSF a secouru plus de 230 migrants en Méditerranée et s'est vu attribuer comme port d'accostage, celui de la ville ligurienne de La Spezia. En décembre, le gouvernement italien a approuvé un décret visant à restreindre sévèrement les activités des sauveteurs civils en Méditerranée centrale. Toutes les organisations doivent abandonner la mission après le premier sauvetage et faire route vers un port désigné par les autorités. Il s'agit généralement de ports éloignés qui nécessitent un long voyage. Normalement, les navires effectuent plusieurs sauvetages par mission. Les travailleurs humanitaires ont donc vivement critiqué ce décret. (Belga)