Michael Geerts passe le premier tour en double

Michael Geerts et Geoffrey Blancaneaux ont battu en entrée le Russe Evgeny Donskoy et le Tunisien Malek Jaziri en deux manches 6-1 et 7-6 (8/6). La partie a duré une heure (63 minutes). En quarts de finale, la paire belgo-française affrontera soit les Allemands (N.4) Hendrik Jebens et Niklas Schell, soit le Letton Mikelis Libietis et le Suisse Luca Margaroli. Dans le tableau du simple, Michael Geerts, 26 ans, 250e mondial, s'était qualifié aussi pour le deuxième tour en battant en entrée le Russe Ivan Gakhov (ATP 241), 28 ans, 6-4, 7-6 (8/6). En 8es de finale, l'Anversois affrontera l'Italien de 21 ans, Giulio Zeppieri (N.6), 166e mondial. Geoffrey Blancaneaux, 24 ans, 150e mondial, avait éliminé de son côté lundi Raphael Collignon, 21 ans, 236e à l'ATP, au premier tour 7-6 (7/1) et 6-1. Gauthier Onclin (ATP 263), 21 ans, a vu aussi son parcours s'arrêter, mardi, face au Polonais Kacper Zuk (ATP 266), 24 ans, 5-7, 6-3, 6-4 après s'être extirpé des qualifications. Côté belge encore, Joris De Loore (ATP 206), 29 ans, entrera en lice mercredi au premier tour face à l'Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (ATP 285), 23 ans. (Belga)