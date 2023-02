Un escape game pour former les étudiants de l'UNamur aux signes de violences conjugales

Cette formation sous forme de jeu a été imaginée par deux enseignantes de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux). Elle s'adressait aux étudiants en Bac 3 de médecine dans le cadre de leurs cours de "Communication professionnelle en santé". Le but de l'escape game était de former les étudiants à repérer les signes, les mots ou encore les comportements qui pourraient révéler des violences conjugales. Cela, afin de les appliquer à leurs futurs patients, en particulier pour ceux qui exerceront en tant que médecins généralistes. Le jeu ciblait notamment le cas des femmes enceintes, considérées comme public à risque. Après avoir regardé une courte vidéo décrivant le profil d'une femme, les étudiants avaient en main les indices pour répondre à différentes énigmes répondant à des objectifs pédagogiques précis. En petits groupes, ils ont ensuite eu 45 minutes pour "oser poser les bonnes questions" comme ils devront le faire plus tard avec leurs patients. Ce jeu déjà proposé aux étudiants sage-femmes de l'Hénnalux a été développé en collaboration avec le centre de formation Form@Nam et a notamment reçu le prix Solidaris en 2022. Le proposer aux étudiants de l'UNamur apparaissait comme une suite logique dans une approche interprofessionnelle. (Belga)