Valence nomme Ruben Baraja, une icône du club, comme nouvel entraîneur

En tant que joueur, Baraja, 47 ans, est resté dix saisons à Valence, entre 2000 et 2010, contribuant à une période dorée du club. Il a ainsi remporté deux titres de champion d'Espagne, une Coupe de l'UEFA, une Coupe du Roi, une Supercoupe d'Europe et disputé une finale de la Ligue des Champions. Comme entraîneur aussi, il est passé par le club, s'occupant des U19 entre 2013 et 2015. Il a aussi entraîné Elche, le Rayo Vallecano, Gijon, Tenerife et Saragosse. Valence, qui reste sur quatre défaites de suite, se trouve dans la zone rouge, en 18e position de la Liga, avec 1 point de retard sur le premier sauvé, l'Espanyol. Arrivé l'été dernier, Gattuso a quitté son poste le 30 janvier, d'un commun accord avec le club. Valence se rendra à Getafe (19e, 19 points) le 20 janvier pour les débuts de Baraja sur le banc. (Belga)