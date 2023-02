10.000 euros d'amende au Beerschot en raison du comportement de ses supporters

Tout au long du match au Freethiel, les supporters de Beerschot avaient jeté plusieurs gobelets sur le terrain. Après le 2-0 tombé à la 95e minute, les groupes de supporters du Beerschot ont d'abord scandé des insultes, après quoi ils ont commencé à casser des chaises et à les jeter sur le terrain. Ils ont ensuite envahi, en passant devant leurs propres stewards, la zone neutre installée entre eux et les supporters de Beveren. Les esprits n'ont pu être calmés qu'après environ trois minutes et des interventions de l'arbitre et des joueurs de Beerschot. Les 30 dernières secondes du match se sont déroulées sans incident. Le CDP a rappelé que le Beerschot a déjà écopé de huit sanctions depuis le début de l'année 2022. En raison des troubles provoqués sur le terrain de l'Union à la fin de la saison dernière, le Beerschot reste sous la menace de trois matchs à jouer sans supporters, une sanction qui bénéficie d'un sursis. Il n'a pas été levé grâce au responsable de la sécurité du club qui a évité le pire au Freethiel par son intervention résolue et sa connaissance des supporters. (Belga)