Annelies Verlinden veut passer à 40 zones de police avant 2030

Pour la ministre CD&V, les zones existantes - 106 en Flandre, 72 en Wallonie, 6 à Bruxelles - ne sont pas optimales face aux problèmes d'aujourd'hui, qui dépassent souvent les frontières: "Pensons au trafic de drogue, la cybercriminalité ou la traite d'êtres humains". Mais les commissariats de quartier restent nécessaires, assure-t-elle: "Ils sont les yeux et les oreilles sur le terrain et peuvent déceler plus vite des signes avant-coureurs de délinquance juvénile, de violence domestique voire de terrorisme (...) Même les petits commissariats dans les centres commerciaux sont une option. Ou l'accès en ligne à un inspecteur." Il ne s'agit pas de faire des économies: "Grâce à cette nouvelle répartition et à une utilisation plus efficace des ressources, nous pourrons faire plus avec le même budget", assure la ministre. (Belga)