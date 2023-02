Appel à une journée de grève dans les aéroports allemands

Le syndicat, en conflit avec le gouvernement fédéral à propos des salaires, appelle à une grève commune d'une journée, vendredi, dans les aéroports de Munich, Francfort, Hambourg, Stuttgart, Dortmund, Hanovre et Brême. D'autres grèves ont également été annoncées avant le deuxième tour de négociations, les 22 et 23 février. Verdi et la confédération syndicale DBB réclament une augmentation salariale de 10,5% ou 500 euros au minimum pour les 2,5 millions d'employés de la fonction publique fédérale et locale. (Belga)