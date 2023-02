Belgian Cats - Julie Allemand renonce à la WNBA pour se consacrer aux Belgian Cats

La WNBA, qui a instauré une nouvelle règle qui impose aux joueuses d'être là obligatoirement dès le début, débutera le 19 mai, un mois avant l'Euro, qui se déroulera du 15 au 25 juin en Slovénie (Ljubljana) et Israël (Tel-Aviv). Les Belgian Cats ont décroché ce mois-ci une septième qualification de suite pour un grand rendez-vous international, dont un quatrième Euro de rang. Le tirage au sort du tournoi continental se tiendra le 8 mars. Les seize nations seront réparties en quatre groupes de quatre. Cette qualification pour l'Euro 2023 est une première étape validée vers les Jeux de Paris. Le top 6 de ce championnat d'Europe obtiendra un billet pour les tournois de qualifications olympiques de février 2024 qui concerneront 16 pays pour 12 places réservées dans la capitale française. Qualifiées pour l'Euro 2017 (3e), 2019 (5e), 2021 (3e) et à présent 2023, les Belgian Cats ont aussi disputé les Coupes du monde 2018 (5e) et 2022 (7e) ainsi que les JO de Tokyo (7e). (Belga)