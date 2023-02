Challenger de Cherbourg: Michael Geerts éliminé au 2e tour en simple

Magré 19 aces, Michael Geerts, 26 ans, 250e mondial, a été battu au 2e tour par l'Italien de 21 ans, Giulio Zeppieri (N.6), 166e mondial, en trois sets: 4-6, 7-5 et 7-6 (7/5) au bout de 2 heures et 20 minutes de jeu. En double, associé au Français Geoffrey Blancaneaux, Michael Geerts s'était hissé en quarts de finale où il affrontera soit les Allemands Hendrik Jebens et Niklas Schell (N.4) , soit le Letton Mikelis Libietis et le Suisse Luca Margaroli. Plus tôt dans la journée, en simple, Joris De Loore (ATP 206), 29 ans, a passé le cap du premier tour en écartant l'Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (ATP 285), 23 ans, 6-2, 7-6 (7/4) et jouera en 8es de finale contre le Français Titouan Droguet (ATP 266), 21 ans. Raphael Collignon (ATP 236), 21 ans, et Gauthier Onclin (ATP 263), 21 ans aussi, issu des qualifications, ont eux été éliminés au premier tour. (Belga)