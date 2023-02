Colombie: manifestations en soutien aux réformes du président Petro

Diverses organisations, partis et syndicats de gauche ont répondu à l'appel du premier gouvernement de gauche de l'histoire de la Colombie qui présente cette semaine une ambitieuse batterie de réformes au Congrès, où il dispose d'une majorité grâce à une coalition avec des partis du centre et de la droite modérée. "Celui qui a gagné (les élections), c'est le peuple et le peuple veut le changement en Colombie. Allons-y pour les changements vers un pays démocratique et pacifique", a harangué sur Twitter le président Petro, élu à l'été 2022 précisément sur ce mot d'ordre du "changement", et qui devait s'exprimer en fin d'après-midi depuis la présidence à Bogota. Avec drapeaux colombiens, instruments de musique et diverses banderoles, les manifestants se sont rassemblés à Bogota, Medellin, Cali et dans plusieurs autres grandes villes. Le gouvernement a présenté ce mardi devant le Congrès une ambitieuse réforme du système de santé, qui vise à réduire la participation du privé dans ce système, à étendre la couverture santé aux plus pauvres et à la création d'un régime de travail spécial pour les employés du secteur. Cette réforme est loin de faire l'unanimité, et a suscité de vives tensions politiques, y compris au sein de la coalition gouvernementale. L'opposition de droite a appelé à manifester mercredi pour la contrer. Après l'adoption d'une nouvelle loi sur les impôts, elle s'inscrit dans le cadre des autres réformes sociales et sociétales voulues par le président Petro (et qui seront présentées cette semaine au Congrès), sur les retraites, la refonte du système pénitentiaire, ou encore la soumission à la justice des narcotrafiquants. (Belga)