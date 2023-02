L'actrice américaine Raquel Welch est morte à l'âge de 82 ans

Mme Welch "est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie", a-t-il expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP, sans plus de détails. Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont "Le Voyage Fantastique" et "Les Trois Mousquetaires". (Belga)