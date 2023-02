Le musée archéologique national d'Athènes va être entièrement rénové

Le résultat d'un concours international d'architecture a été annoncé en décembre afin d'augmenter la capacité du musée, vieux de 150 ans, qui attire plus d'un demi-million de visiteurs par an. Le projet du cabinet d'architecture anglais David Chipperfield Architects et de son partenaire grec Tombazis comprend la création de deux nouveaux niveaux de galeries souterraines et un jardin suspendu sur le toit, destinés à créer 20.000 mètres carrés d'espace supplémentaire. Bien qu'aucun calendrier n'ait été annoncé, la ministre de la Culture, Lina Mendoni, a déclaré que le musée serait "complètement" transformé en quatre ans. Inauguré en 1889, le musée abrite des antiquités parmi les plus précieuses de Grèce, notamment les fresques préhistoriques de Thira, les trésors en or de l'âge du bronze de Mycènes et le mécanisme d'Antikythera du IIe siècle avant J.-C., un dispositif considéré comme le plus ancien précurseur de l'ordinateur du monde. "Ce musée possède l'une des collections les plus extraordinaires du monde", a déclaré David Chipperfield lors de la présentation du musée. Moins de 10% des dizaines de milliers de pièces de la collection sont actuellement exposés, a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Il a précisé que le projet sera financé par des ressources nationales et européennes. (Belga)