L'idée d'instaurer un registre en ligne des missions parlementaires fait son chemin

Dans un communiqué envoyé mercredi, le PS propose ainsi de modifier le Règlement de la Chambre afin d'assurer une meilleure transparence des missions parlementaires, annonce le chef de groupe socialiste Ahmed Laaouej. "Nous voulons instaurer un registre des missions parlementaires qui serait consultable par tout le monde sur le site de la Chambre. Ce registre couvrirait l'ensemble des missions parlementaires à l'étranger selon plusieurs catégories en reprenant une liste exhaustive d'informations : les missions parlementaires dans le cadre d'une Assemblée internationale dont les parlementaires font partie (OSCE, Benelux, ?) ; les missions parlementaires organisées par la Chambre et dont la participation a été approuvée par la Conférence des Présidents et qui ne relèvent d'une Assemblée internationale ; les missions parlementaires qui ne sont pas organisées par une Assemblée internationale ou par la Chambre." Concernant cette dernière catégorie, et afin de garantir des règles claires, la proposition vise également à ajouter dans le Code de déontologie que les députés ne peuvent accepter aucune mission à l'étranger payée en tout ou en partie par un État tiers ou une entreprise. Dans l'Echo, Ecolo évoque une idée similaire, à la suite d'un avis que le député Samuel Cogolati avait demandé à de la commission fédérale de déontologie. "La clé de voute, c'est la transparence. C'est assez fou que des journalistes doivent chercher cette information auprès de chaque député. C'est plus que logique de consigner dans un registre public l'ensemble des voyages", a déclaré l'élu écologiste. De son côté, la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), indique qu'un dispositif de contrôle des voyages "est à l'examen", écrit le quotidien. (Belga)