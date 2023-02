Ligue des Champions - Le Borussia Dortmund prend l'ascendant sur Chelsea grâce à un numéro d'Adeyemi

Karim Adeyemi a émergé comme le héros de la rencontre du côté du BVB, en inscrivant l'unique but du match. L'attaquant allemand de 21 ans, qui peine à retrouver la forme qu'il a connue la saison dernière à Salzbourg, a offert la victoire aux siens en héritant du ballon à la suite d'un corner dangereux de Chelsea. Adeyemi a parcouru la longueur du terrain avant d'effacer son opposant direct puis le gardien pour marquer dans le but vide (63e). Thomas Meunier, qui revient doucement de blessure et a disputé ses premières minutes de l'année en match officiel le week-end dernier contre Brême, était sur le banc allemand mais il n'est pas monté au jeu. Julien Duranville est toujours sur la touche, il n'a pas encore figuré pour le BVB depuis son arrivée d'Anderlecht en janvier dernier. Dortmund se déplacera à Chelsea le 7 mars dernier pour la manche retour. (Belga)