Ligue des Champions - Sans se montrer dangereux, le Club de Bruges s'incline contre un Benfica conquérant

La première alerte est venue d'une reprise de la tête de Ramos à la suite d'un corner, captée par Mignolet (3e). Buchanan a réussi à alerter Vlachodimos de l'autre côté du terrain après une chevauchée (5e), mais Bruges est resté quasiment muet pendant le reste de la mi-temps. Aursnes a manqué sa reprise à la conclusion d'un mouvement collectif (24e), avant que la tête à bout portant d'Antonio Silva ne s'envole au-dessus du cadre de Mignolet (26e). C'est ce cadre qui a sauvé le Club lorsqu'une phase arrêtée a offert une superbe occasion à Rafa Silva à l'entrée des six mètres (30e), tandis que Ramos n'a su rabattre sa tête (37e). Tout s'est effondré en deuxième période pour le Club, d'abord épargné par un nouvel échec de Ramos devant le but vide (46e). Celui-ci s'est racheté en devançant Hendry au ballon pour provoquer un pénalty transformé par Joao Mario, non sans que Mignolet ne dévie la balle sur sa transversale (0-2, 51e). Après une accalmie, Benfica a repris d'assaut le but brugeois, les Portugais ayant mis la main sur la rencontre. Dans les dernières minutes, Joao Mario a tenté sa chance à distance (87e) mais c'est Neres qui a doublé la mise en chipant la balle dans les pieds de Meijer pour remporter son face-à-face contre Mignolet (0-2, 88e). Benfica prend une sérieuse option sur la qualification en vue de la manche retour. Les Brugeois devront créer l'exploit à Lisbonne le 7 mars prochain. (Belga)