Météo - Encore une journée ensoleillée avant quelques gouttes jeudi

Les maxima seront à nouveau compris entre 10 et 14°C. Le vent sera faible à modéré d'abord de secteur sud puis de sud à sud-ouest. Ce soir, le ciel sera peu nuageux à serein. Mais cette nuit, la nébulosité augmentera depuis le littoral et, en seconde partie de nuit, quelques pluies seront possibles sur l'ouest du pays. Dans le sud-est, le ciel restera toutefois peu nuageux une bonne partie de la nuit. Les minima seront compris entre -2°C dans le sud-est et 6°C à la mer, sous un vent généralement modéré de sud-ouest. Jeudi, le temps sera souvent très nuageux avec de faibles pluies dans un premier temps. Dans le courant de l'après-midi, ces pluies se renforceront quelque peu, surtout sur la moitié nord du pays. Les maxima s'établiront entre 6°C en Hautes-Fagnes et 10°C sur l'ouest. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de sud-ouest. Vendredi, le temps restera très nuageux avec un peu de bruine par moments. Les maxima s'échelonneront entre 8 et 13°C sous un vent assez fort, fort à la mer, d'ouest à sud-ouest. Samedi, le temps sera encore très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. Les maxima atteindront 10°C sur la plupart des régions puis fléchiront quelque peu à partir du nord en cours d'après-midi. Dimanche, bien que quelques précipitations soient encore possibles, il semblerait que le temps doive rester généralement sec. (Belga)