Nouvelle absence de quorum au conseil communal de Schaerbeek; la majorité en difficulté

Le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne a invoqué un nombre "trop" élevé "de malades et deux absents de circonstance". Dans la majorité, les défections les plus visibles ont été observées dans les rangs des Libéraux schaerbeekois de la Liste du Bourgmestre dominée par DéFI. A source fiable, on apprenait mercredi soir qu'une opération de rapprochement entre ceux-ci et le MR (dans l'opposition à Schaerbeek) était en cours dans la perspective des élections de 2024. Les Libéraux Schaerbeekois ne trouvent pas leur compte dans l'approche du dossier Good Move, cher aux écologistes, au niveau local, en particulier pour l'élaboration de la maille du bas de Schaerbeek qui avait donné lieu à des incidents à l'automne dernier. Idem en ce qui concerne le plan de stationnement dont on avait toléré l'existence, jusqu'à la décision d'annulation partielle du Conseil d'Etat pour vice de procédure, a laissé entendre la même source. Observant la faille dans la majorité, l'opposition PS, Les Engagés, PTB, Libéral Indépendant s'est levée comme un seul homme, lors de la séance de mercredi soir, non sans avoir invité la majorité à se contenter désormais de gérer les affaires courantes jusqu'au prochain scrutin communal. Le début de séance consacré à une interpellation citoyenne au sujet des modalités de ce type d'intervention lors des séances du conseil a été particulièrement agitée par des interventions continues depuis les bancs du public, y compris à l''occasion d'une minute de silence en hommage aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. (Belga)