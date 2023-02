Séismes en Turquie : Plus de 50.000 bâtiments détruits ou fortement endommagés

Tous ces bâtiments à risque doivent être démolis de toute urgence, selon un rapport du ministère turc de l'Urbanisme. Les autorités ont jusqu'à présent inspecté plus de 387.000 bâtiments dans les dix provinces du sud-ouest de la Turquie touchées par les séismes. La ville de Gaziantep compte le plus nombre de bâtiments à démolir de toute urgence, soit près de 12.000, suivi par Hatay (10.991) et Kahramanmaras (10.777). Les tremblements de terre ont été suivis de 3.858 répliques depuis le 6 février, dont 38 de magnitude supérieure à 5, indique l'agence publique turque chargée des catastrophes (Afad). Elle demande aux habitants de ne pas s'approcher des bâtiments endommagés. (Belga)