Champions League - Le Benfica a un "bon match" derrière lui, contre un adversaire brugeois "fort"

"Naturellement c'est une très bonne étape", a détaillé l'Allemand en souriant. "Nous l'emportons avec deux buts d'avance et maintenons le zéro contre une très bonne équipe comme celle de Bruges. On voyait surtout au début de la partie qu'ils avaient beaucoup de vitesse et de volonté dans leur équipe. Ils avaient un bon plan, mettaient la pression et nous faisaient souffrir. Nous n'étions pas tout à fait au rendez-vous, mais nous défendions bien et vers la moitié de la première mi-temps nous avons repris les commandes. Nous avons aussi créé pas mal d'opportunités et en fin de compte nous aurions déjà pu marquer avant la pause". C'est bien ce qu'il s'est passé par deux fois en fin de compte après la pause, et ce qui était, selon le coach, dans la logique des choses. "Nous avons joué du bon football et méritions les goals et la victoire", a encore affirmé Roger Schmidt. "Après la pause, nous avons mieux joué que durant la première mi-temps. Nous n'avons presque plus rien lâché et après le premier but nous avons bien contrôlé la partie. C'était aussi important que nous marquions une seconde fois. Nous avons bien démarré, mais nous ne sommes encore qu'à mi-chemin dans la confrontation. On doit bien s'en rendre compte. Dans trois semaines, il y a un match retour. Et à Lisbonne, nous comptons bien nous placer pour les quarts de finale. " (Belga)