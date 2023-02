Climat tendu au sein de l'équipe Vervoort: réunion écourtée après le départ des Verts

Ecologistes et socialistes s'opposent sur les orientations à donner au cadre de développement de cette zone régionale en friche depuis de longues années. Schématiquement, les premiers entendent mettre à profit le réaménagement de cette zone en grande partie en friche pour gonfler sensiblement le poumon vert de la ville. Ils souhaitent qu'il soit davantage tenu compte des remarques émises dans ce sens lors de l'enquête publique. Les seconds veulent y développer, plus que les premiers, l'espace dédié au logement dans une Région-ville à l'étroit dans ses limites territoriales. L'avant-projet est passé en première lecture, en 2021. Les espaces verts avaient été sensiblement augmentés, et l'urbanisastion revue à la baisse (1200 logements au lieu de 1600) en conséquence : deux noyaux habités localisés au nord et au sud-ouest du site réunissaient l'ensemble des logements, avec une baisse conséquente de la surface brute hors sol de 19% pour la cette fonction. Depuis lors, c'est le blocage, mais les écologistes craignent un passage en force à travers le processus d'adjudication via les CA d'organismes para-régionaux (SLRB; CityDev,Fonds du Logement, SAU). Avant le départ des écologistes, le ministre Alain Maron (Ecolo) a demandé au ministre-président Vervoort de rétablir au sein de son équipe une confiance rompue, selon lui par quelque 120 attaques socialistes récentes par media interposés listées par les Verts, a-t-on indiqué à une source gouvernementale. Tout en menaçant de bloquer le gouvernement en cas de passage, le ministre écologiste a indiqué que la coalition actuelle était toutefois la meilleure majorité possible. (Belga)