De 150 à 200 ex-occupants du squat de la rue des Palais ont passé la nuit le long du canal

Les anciens occupants du squat, parmi lesquels se trouveraient des demandeurs d'asile, ont rejoint la cinquantaine de personnes qui logeaient déjà le long du canal. "Des collectifs citoyens et des voisins ont distribué des couvertures. Au fur et à mesure de la soirée, des tentes ont également été apportées à la suite d'un appel lancé sur les réseaux sociaux", explique le mouvement "Stop à la crise d'accueil". Selon la même source, "la majorité de ces personnes sont détentrices du fameux "bracelet bleu" (attestant qu'elles occupaient le bâtiment de la rue des Palais), à qui les autorités promettaient jusqu'à ce mercredi après-midi la prise en charge". Les travailleurs sociaux et des bénévoles présents pendant les deux journées d'évacuation du squat ont dénoncé une "gestion calamiteuse" par les autorités. (Belga)