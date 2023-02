Des résultats financiers conformes aux attentes pour Telenet

L'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) affiche lui 1,373 milliard d'euros pour l'année dernière, en progression de 1%. Quant au bénéfice net, il bondit de 153% à 997 millions d'euros. Une robuste progression attribuable, en partie, "à un gain sur la cession d'actifs liés à la transaction TowerCo" (Vente de ses tours de télécommunications mobiles à la société d'investissement américaine Digital Bridge, NDLR), commente Telenet. La société, dont le siège est situé à Malines, a attiré 73.800 nouveaux clients (+10 %) en 2022, dont 45.300 pour des abonnements de téléphonie mobile. Cependant les segments de la télévision câblée et de la téléphonie fixe continuent de s'effriter. Dans un contexte difficile, en raison notamment de l'indexation des salaires et des turbulences inflationnistes, l'opérateur se montre prudent pour ses perspectives de l'année 2023. "Nous visons une croissance saine du chiffre d'affaires entre 1 et 2% pour 2023 sur une base remaniée, tout en visant un Adjusted EBITDAaL globalement stable sur une base remaniée", avance le groupe. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires d'avril 2023 un dividende brut par action de 1,0 euro, équivalant à 108,6 millions d'euros au total. (Belga)