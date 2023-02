Europa League - Le FC Barcelone accroché 2-2 par Manchester United en 16e de finale aller

Dans une ambiance des grands soirs, Marcos Alonso a ouvert la marque de la tête sur corner (50e), mais les Mancuniens ont immédiatement répliqué par un premier but de Marcus Rashford (52e), et un deuxième conclu par Jules Koundé contre son camp après une incursion et un centre tendu de l'attaquant international anglais côté droit (59e). Un quart d'heure plus tard, c'est Raphinha qui a arraché l'égalisation pour les Catalans : le Brésilien a allongé un centre pour Robert Lewandowski qui a laissé le ballon se diriger vers le petit filet (76e). Ce nul est malgré tout un joli coup pour les hommes d'Erik Ten Hag qui arrivaient, comme les Catalans, dans un excellent état de forme (cinq victoires et un nul sur leurs six derniers matches)... Et une énième contrariété pour les Blaugranas, décidément malmenés depuis plusieurs saisons sur la scène européenne. L'an dernier déjà, les Catalans, reversés pour la première fois depuis des décennies au sein de la petite Coupe d'Europe sans voir les phases finales de la Ligue des champions, avaient été balayés dès les quarts de finale par l'Eintracht Francfort 2-3 au Camp Nou, après avoir été accrochés 1-1 à l'aller. Dans un Camp Nou plein (90.225 spectateurs, nouveau record pour un match d' Europa League), les Blaugranas ont livré une fin de match haletante, avec un poteau et une lourde frappe d'Ansu Fati détournée par David De Gea, qui ont failli leur offrir la victoire. Tout se jouera donc au match retour dans une semaine à Old Trafford, dans une ambiance qui promet d'être tout aussi électrique. (Belga)