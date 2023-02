ITF Altenkirchen: Yanina Wickmayer se qualifie pour les quarts de finale du simple

La N.8 belge, âgée de 33 ans, sera opposée en quarts à la lauréate du match entre la Slovène Tamara Zidansek (WTA 118, ex-WTA 22), tête de série N.1, et la Roumaine Jaqueline Adina Cristian (WTA 232). Plus tard dans la journée, Greet Minnen (WTA 157), 25 ans, jouera son huitième de finale face à la Slovaque Viktoria Kuzmova, 24 ans, 129e mondiale et tête de série N.3. Une troisième Belge est toujours en course à Altenkirchen dans le tableau du simple : Magali Kempen (WTA 198), 25 ans. La N.6 belge se mesurera à la Danoise Clara Tauson, 20 ans, 128e mondiale, tête de série N.5 de l'épreuve. Nos représentantes reviendront en fin de programme jouer les quarts de finale du double. Minnen et Wickmayer, qui composent la 1re tête de série, rencontreront les Autrichiennes Melanie Klaffner et l'Autrichienne Sinja Kraus. Kempen, qui fait équipe avec la Suissesse Xenia Knoll, jouera ensuite face à la Roumaine Jaqueline Adina Cristian et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze. (Belga)