Le gouvernement nicaraguayen prive 94 opposants de leur citoyenneté

Entre autres, Sergio Ramirez et Gioconda Belli, deux des plus importants écrivains contemporains du pays, ont été déchus de leur nationalité nicaraguayenne, comme un évêque et un journaliste vivant en exil. Ils sont désormais enregistrés comme fugitifs et leurs biens seront confisqués. La semaine dernière, le gouvernement a déjà expulsé vers les Etats-Unis 222 personnes qui, selon des militants des droits de l'homme, ont été détenues pour des raisons politiques. Ces personnes ont aussi perdu leur nationalité nicaraguayenne. (Belga)