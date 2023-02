Les Belges à l'étranger - Rennes battu 2-1 par le Shakhtar, un assist pour Doku

Bien que n'ayant plus joué en championnat depuis le 23 novembre, le Shakhtar a confisqué le ballon à son adversaire et Dmytro Kryskiv lui a donné l'avance sur le rebond d'un tir de Bogdan Mykhaylichenko repoussé patr Steve Mandanda (11e, 1-0). Alors que les Bretons ont eu plusieurs fois l'occasion d'égaliser, les Ukrainiens grâce à Artem Bondarenko sur un penalty accordé pour une faute de Chimuanya Ugochukwu sur Yukhym Konoplya (45e, 2-0). Les Rennais, qui ne sont pas revenus plus alertes des vestiaires après la pause, ont eu une première situation intéressante sur un tir flottant de Benjamin Bourigeaud (55e). Les Bretons ont finalement réduit l'écart par Karl Toko-Ekambi sur un corner botté par Bourigeaud et qui a transité par Adrien Truffert et Doku (59e). Par la suite, les Ukrainiens ont remis la pression sur des Rennais, qui ont confirmé leurs prestations transparentes en championnat. Ignace Van der Brempt a assisté du banc à la victoire 1-0 de Salzbourg sur l'AS Rome (Belga)