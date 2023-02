Les nuages, la grisaille et la pluie sont de retour

Jeudi soir et la nuit prochaine, les nuages encombreront encore le ciel, parfois accompagnés de faibles bruines. Sur l'ouest du pays, les précipitations pourraient temporairement s'estomper, tandis que les nuages bas pourraient réduire la visibilité sur les hauteurs ardennaises. Les minima oscilleront entre 4 degrés sur le relief ardennais et 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, avec des pointes pouvant atteindre 50 km/h en bord de mer et sur le relief de l'Ardenne. La journée de vendredi sera marquée par le vent, la pluie et quelques bruines avec des températures de l'ordre de 8 à 13 degrés. Le temps restera inchangé ce week-end, mais le début de la semaine prochaine s'annonce déjà plus sec avec davantage d'éclaircies. (Belga)