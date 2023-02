Ligue des Champions - Meilleur joueur brugeois de la soirée, Noa Lang croit encore aux quarts

"Ce sera un énorme défi", a-t-il toutefois reconnu. "Nous en avons montré aujourd'hui, nous nous sommes battus (...) Mais Benfica est une équipe très forte. Ils jouent à un niveau plus élevé. Et nous manquons de confiance en nous et d'efficacité, au point de faire de nouveau quelques erreurs personnelles. C'est dommage, car cela arrive un peu trop souvent. Nous avons besoin d'une victoire, il est grand temps. Seulement alors, les choses changeront, j'en suis sûr." (Belga)