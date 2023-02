Maccabi Tel-Aviv et l'Olympiakos en finale

En demi-finale, l'Olympiakos s'est imposé jeudi face au Panathinaïkos dans un sommet entre clubs grecs. Initialement prévu mercredi, le match a été reporté d'un jour en raison de fortes perturbations entre les supporters avant le choc. L'Olympiakos a remporté le match retour jeudi après-midi (sans supporters) 1-3 (25-22, 25-27, 21-25 et 17-25). A l'aller, le Panathinaikos s'était imposé à Rentis sur le même score (1-3/25-21, 21-25, 23-25 et 24-26) mais l'Olympiakos s''est qualifié pour la finale grâce au golden Set (6-15). Dans l'autre demi-finale, qui s'est achevée tard dans la nuit de mercredi à jeudi, le Maccabi Yeadim Tel-Aviv s'est incliné face aux Portugais de Fonte Bastardo sur le score de 3-2 (25-18, 23-25, 22-25, 25-23 et 15-10). Lors de la première manche à Tel-Aviv, le club israélien l'avait emporté 3-1 (24-26, 25-21, 25-18 et 25-23). Le match aller de la finale est prévu le 8 mars, et le retour la semaine suivante, le 15 mars. Les Français de Narbonne ont remporté l'édition précédente. (Belga)