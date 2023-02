Près de 7 Européens sur 10 estiment l'Europe agressée par la Russie

Tout le monde n'estime pourtant pas la Russie responsable de ce conflit. Ainsi, 11% des citoyens de l'UE en imputent la responsabilité aux Etats-Unis et 5% à l'OTAN ou à l'Ukraine. En Belgique, 14% ne sont pas sûrs de qui est responsable du conflit et 24% déclarent que ce n'est pas la Russie, mais bien l'Ukraine (8%), l'OTAN (8%) ou les États-Unis (8%). Soixante pour cent des Belges (61% des Européens) pensent que l'Ukraine l'emportera, selon ce sondage. Par ailleurs deux Européens sur trois jugent le monde dangereux et moins tranquille que par le passé. L'enquête a permis d'identifier un groupe de répondants qualifiés d'"anxieux" par ses auteurs. Ce groupe représente 66% des personnes interrogées (61% en Belgique). Seuls 6% des Européens et 8% des Belges n'approuvent aucune des deux affirmations, selon lesquelles "le monde est un endroit dangereux" et "les choses allaient mieux dans le passé". "Ce qui est vraiment remarquable, c'est que les personnes les plus anxieuses soutiennent autant l'Ukraine que l'ensemble des citoyens de l'UE", explique Isabel Hoffmann, responsable d'eupinions. Un sujet sur lequel l'opinion se divise de manière égale est celui des sanctions économiques contre la Russie. Alors qu'un Européen sur cinq n'arrive pas à se prononcer sur leur efficacité, 40% les considèrent comme efficaces et 40% sont d'avis contraire. Les Belges sont légèrement moins sceptiques, 36% d'entre eux estimant que les sanctions ne fonctionnent pas contre 41% qui les jugent efficaces. (Belga)