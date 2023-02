Red Flames - La Belgique débute l'Arnold Clark Cup par une victoire sur l'Italie

Marie Detruyer a ouvert le score après 16 minutes de jeu, inscrivant ainsi son tout premier but sous le maillot des Red Flames. Les deux autres buts sont tombés en seconde période. Manuela Giugliano à égalisé en trompant Nicky Evrard à la 64e minute, et Tessa Wullaert, montée au jeu à la 63e minute, a offert la victoire aux Belges en fin de rencontre (90e). Les joueuses de Ives Serneels rencontreront ensuite la Corée du Sud (FIFA 15) dimanche à Coventry (19h15). Elles boucleront le tournoi face à l'Angleterre (FIFA 4), championne d'Europe, mercredi prochain à Bristol (20h45). L'Angleterre avait remporté l'an dernier le tournoi devant l'Espagne, le Canada et l'Allemagne. Après ce tournoi, les Red Flames, quarts de finalistes du dernier Euro, joueront leur prochain match de préparation contre la Slovénie (FIFA 43), le 11 avril à Louvain. La prochaine compétition officielle est la nouvelle Ligue des Nations à partir de septembre qui servira de base pour les qualifications en vue de l'Euro 2025 et de la prochaine Coupe du monde. Le tirage au sort aura lieu le 2 mai. Les Red Flames, versées en division A, figureront dans le 3e chapeau. (Belga)