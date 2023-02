Réouverture du Machu Picchu après 25 jours de fermeture en raison des manifestations

Les premiers touristes sont entrés sur le site archéologique mercredi matin, sous un soleil inhabituel pour la saison, a constaté une journaliste de l'AFP. Ils ont pu visiter les différents sites et temples sacrés qui composent la "llaqta" (citadelle en quechua) en toute tranquillité en raison d'une très faible affluence. Quelque 700 touristes, notamment britanniques et français, avaient visité le site archéologique mercredi à la mi-journée, selon le ministère de la Culture, dont les responsables ont assisté à la réouverture du site. "La capacité est de 4.044 visiteurs par jour de 06h00 à 16h00", a indiqué Maritza Rosa Candia, directrice du ministère à Cusco, l'ancienne capitale de l'empire Inca située à 110 km du Machu Picchu. Le célèbre site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983, a été fermé le 21 janvier en raison des manifestations réclamant la démission de la présidente Dina Boluarte. La ligne de chemin de fer, seul moyen de rallier le site, depuis la ville d'Ollantaytambo, à 30 km, a été coupée pendant 18 jours, la voie ayant été endommagée par des manifestants. En conséquence, le secteur du Machu Picchu a souffert de pénuries de produits de base. La semaine dernière, le trafic ferroviaire a partiellement repris mais l'accès aux trains était réservé à la population locale. Mme Candia a expliqué que lors de la fermeture du site archéologique, les autorités en ont profité pour travailler "à l'entretien et à la conservation" des voies. Le tourisme, secteur clé de l'économie péruvienne et source importante d'emplois, attirait avant la pandémie de Covid en 2020 quelque 4,5 millions de visiteurs par an. (Belga)