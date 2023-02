Séisme en Turquie: l'ONU lance un appel pour récolter un milliard de dollars

Les Nations unies lancent un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour la Turquie dévastée le 6 février par un séisme qui a fait, dans ce pays et en Syrie, au moins 40.000 morts, a annoncé jeudi le secrétaire général Antonio Guterres.

"Le financement -- qui couvre une période de trois mois -- portera assistance à 5,2 millions de personnes et permettra aux organisations d'aide de renforcer leur soutien crucial aux efforts conduits par le gouvernement" de la Turquie, "frappée par le tremblement de terre le plus dévastateur dans le pays en un siècle", a écrit M. Guterres dans un communiqué.

Il a "exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps".

"La Turquie abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde et a fait montre d'une immense générosité à l'égard de son voisin syrien depuis des années", a insisté le chef de l'ONU.

"Il est temps dorénavant que le monde soutienne la population de Turquie, comme elle l'a fait tout simplement avec d'autres en quête d'aide", a ajouté M. Guterres, précisant que "les besoins étaient énormes, (que) les gens souffraient et (qu') il n'y avait pas de temps à perdre".

Interrogé sur le nombre de personnes visées par l'appel aux dons, 5,2 millions, contre près du double affectées par le séisme, le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a noté que la décision avait été prise en concertation avec le gouvernement turc. Pour "se concentrer sur les personnes ayant le plus besoin d'aide le plus rapidement, et là où l'ONU peut être le plus efficace", a-t-il précisé.

Mercredi, l'ONU avait lancé un appel similaire à destination également d'environ 5 millions de personnes pour trois mois dans le nord-ouest de la Syrie, d'un montant d'environ 400 millions de dollars.

La différence de montant entre les deux s'explique notamment par le fait qu'il existait déjà avant le séisme un appel de l'ONU à financer le plan de réponse humanitaire pour la Syrie, chiffré à 4,8 milliards de dollars pour 2023, a expliqué Stéphane Dujarric. Ce qui n'est pas le cas pour la Turquie.

D'autre part, ArcelorMittal, deuxième groupe sidérurgique mondial, décrivant une situation "déchirante", a annoncé un don de 5 millions de dollars pour venir en aide aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie, via les organisations humanitaires Médecins sans frontières et Disasters Emergency Committee.