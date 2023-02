Un accord pour le pécule de vacances de dizaines de milliers de travailleurs

(Belga) Les syndicats et les employeurs sont parvenus à un accord au sein de l'Office national des vacances annuelles (ONVA) sur une équivalence du chômage corona pour le calcul du pécule de vacances cette année, a-t-on appris à bonne source. Dans le même temps, l'ONVA est confronté à un manque de ressources et aurait besoin de plus de 300 millions d'euros.