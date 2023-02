Pakistan: attaque en cours contre un poste de police à Karachi

Des hommes armés ont tenté vendredi soir de prendre d'assaut un bâtiment dans un important complexe de police à Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière, a-t-on appris de source officielle et auprès de témoins.

"Le nombre d'assaillants n'est pas encore connu avec précision", a déclaré le ministre de l'information pour la province de Sindh, Sharjeel Inam Memon, à la télévision locale Geo TV.

Des ambulances et des véhicules de police se ruaient sur le site de l'attaque, un complexe constitué de plusieurs bâtiments officiels de la police et de résidences pour les policiers et leurs familles, a précisé un correspondant de l'AFP qui a fait état d'une intense fusillade.

La région de Karachi est régulièrement le théâtre d'attaques émanant de groupes islamistes, comme les talibans pakistanais, ou séparatistes, comme les indépendantistes baloutches.